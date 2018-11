Pepingen-Halle gaat door op elan

Zaventem voelt zich niet lekker in de kelder van het klassement, het stond voor dit weekend dertiende. Pepingen won zijn laatste twee wedstrijden en lijkt zijn draai te vinden. Het stond voor de partij negende. En Pepingen-Halle ging door op dat goede elan. In de eerste helft was het de betere ploeg, maar na fouten aan weerskanten, moesten beide ploeg na rood verder met tien. Na de rust scoorde Kaponda voor de bezoekers. Tot overmaat van ramp moest Zaventem na een fout van Serrou zelfs met negen spelen. Wat later ging Habsaoui zwaar in de fout. Houssane nam het geschenk in dank aan en scoorde de 0-2 voor Pepingen-Halle. De bezoekers kregen nog kansen bij de vleet en scoorden nog twee keer. Van Belle legde de 0-4-eindstand vast. Pepingen-Halle pakt 9 op 9 en slikt in drie wedstrijden geen enkel tegendoelpunt.