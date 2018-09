Pepingen-Halle verliest thuis van Melsele

In derde amateurklasse A kreeg Pepingen-Halle vandaag Melsele op bezoek. Voor Pepingen-Halle was het de eerste thuismatch in de derde amateurklasse.

Pepingen-Halle redde zich vorig seizoen via barrages in tweede maar door onder meer een rare kronkel in het bondsreglement belandde de club toch in derde. Pepingen-Halle wordt getipt als een van de kandidaten voor de titel. Op het veld vandaag heel wat nieuwe namen bij de Pajotten.

Deryck levert knap werk bij de start, maar tot een doelpunt komt het niet. Midden de eerste helft valt de partij stil. Pepingen-Halle stapelt de foute passes op. De bezoekers zijn gelukkig genoeg voor de thuisploeg amper gevaarlijk. Tot in de 63ste minuut. De Vos ziet Van Osselaer richting eerste paal lopen en de 0-1 is een feit. De verwachtte powerplay van de Pajotten komt er niet. En dus opent Pepingen-Halle het seizoen met een magere 1 op 6.