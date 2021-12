Provinciale clubs: ‘Stilleggen competities is paniekvoetbal’

Onder meer BOKA United uit Dilbeek en FC Wambeek-Ternat maken deel uit van de kern van Vista!. Het platform vindt dat wedstrijden bij zowel de jeugd als de senioren in provinciale reeksen wel kunnen doorgaan met publiek. “Lokaal voetbal wordt gespeeld voor ongeveer honderd toeschouwers. Nu worden we meegesleurd in een quasi lockdown door de beelden van dansende en feestvierende supporters uit de hoogste reeksen”, schrijft Vista! op sociale media. “Lokale clubs hebben voldoende verantwoordelijkheidszin om de veiligheid aan de rand van het veld en in de kantine te garanderen en publiek toe te laten binnen de algemene coronamaatregelen.”

Ondertussen reageert Voetbal Vlaanderen zelf op de uitspraak van de Raad van State. Het rechtscollege schorst de beslissing van het Overlegcomité om de cultuursector te sluiten wegens ‘disproportioneel' en 'niet gesteund op adequate motieven'. “We zijn blij dat er een oplossing is voor alle artiesten, organisatoren, gezelschappen, theaters en bioscopen”, stelt Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, “maar het zou vreemd zijn als 200 personen in een cinemazaal naar een film kunnen kijken, terwijl in buitenlucht en met een omtrek van enkele honderden meters geen 200 supporters kunnen kijken naar een voetbalwedstrijd.” Voetbal Vlaanderen bekijkt of het naar de Raad van State stapt om de regels aan te vechten. “We hopen dat het gezond verstand het haalt in dit debat”, besluit Van Craen.