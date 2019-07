Regiogenoten presteren op Nacht van de Atletiek

Voor de ene was de Nacht van de Atletiek een kans om de WK-limiet te halen, voor de andere was het de ideale voorbereiding. Isaac Kimeli uit Sint-Pieters-Leeuw kwam na een hoogtestage in Sankt Moritz aan de start van de 1500 meter. Met een sterke eindspurt liep hij naar een derde plaats. Robin Hendrix werd op hetzelfde loopnummer 9de. Geen van beide lopers haalden de WK-limiet, maar mogen wel al naar Doha voor de 5.000 meter.

Het was ook uitkijken naar Jonathan Sacoor op de 200 meter. Maar de Beerselnaar werd in een teleurstellende tijd 5de. "Mijn probleem is dat ik niet in de verzuring kan gaan, ik moet dringend specifieker beginnen trainen voor de 400 meter. De Nacht van de Atletiek was om te weten waar ik sta. Ik besef dat ik nog veel werk heb", zei Sacoor na afloop van de wedstrijd.

Al zegt Sacoor wel dat hij nog tijd genoeg heeft voor het WK in Doha later dit jaar. Sacoor won wel met collega-Belgian Tornados Jonatahan Borlée, Dylan Borlée en Sven Van den Berghe de 4x400 meter. Al ging dat eerder om een oefenwedstrijdje, want Frankrijk, de enige tegenstander in Heusden-Zolder, kwam nooit in het spel voor.

Hanne Verbruggen uit Herne liep op de Nacht van de Atletiek de 5 kilometer. Dat terwijl ze in volle voorbereiding is op de marathon. Verbruggen eindigde 19de in een tijd van 15:56:01, goed voor een persoonlijke beste tijd.

Foto: Golazo