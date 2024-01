RSCA Futsal behoort tot de tien beste ploegen ter wereld

RSCA Futsal is genomineerd voor de Futsalplanet Awards. De club met thuishaven in Roosdaal mag zich daarmee tot de tien beste ploegen ter wereld rekenen. Coach Luca Cragnaz heeft ook een nominatie op zak, namelijk in de categorie van beste coach.

Futsalplanet is een gerenommeerde website rond alles wat met futsal te maken heeft. Volgens de website behoort RSCA Futsal tot de absolute wereldtop. Het referendum gaat over de periode van 2022 en 2023. Naast paars-wit in het lijstje staat onder andere Barcelona (Spanje), Corinthians (Brazilië), Nagoya Oceans (Japan) en Sporting Lissabon (Portugal).

RSCA Futsal krijgt de nominatie omdat het vorig jaar voor de eerste keer in de clubgeschiedenis van de Final Four in de Champions League. En in eigen land is de club ongenaakbaar met intussen al zeven landstitels en zes eindoverwinningen in de Beker van België. Coach Luca Cragnaz is door Futsalplanet eveneens genomineerd.

“Het is een grote eer om genoemd te worden tot de tien beste coaches ter wereld. Ik bedank de club, spelers en staf voor al het werk en een speciale dank aan mijn familie om mij te steunen”, aldus Cragnaz.

Foto: RSCA Studio