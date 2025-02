Running Blind zet mensen met een visuele beperking aan het lopen

Samen gemeente Overijse en vzw Ganspoel organiseerde Running Blind België vanochtend de eerste Running Blind-clinic. Daarmee brengen ze mensen met veel zin om te rennen, maar die door een visuele beperking moeilijkheden ervaren bij het sporten, samen met buddy's.

"Mensen die slechtziend of blind zijn, geven aan dat lopen echt wel een uitlaatklep is", zegt Kurt jacobs, regioverantwoordelijk voor Running Blind. "Ze krijgen er heel veel energie van, maar meestal lukt het niet. Ze moeten dan alleen de straat op; dat is heel moeilijk en haken ze af. Wij willen hen nu de kans geven om dat wel te doen."

Vanmorgen in Atletiekpark Den Heurk vonden 14 lopers een partner. "Tijdens deze eerste clinic in Vlaams-Brabant maken de deelnemers kennis met Running Blind België en ervaren hoe het is om te hardlopen met een visuele beperking of als buddy voor iemand met een visuele beperking", zegt Jacobs. "Het programma bestaat uit een introductie, tips en tricks voor buddy's, en een praktisch gedeelte waarin de deelnemers zelf de ervaring van een visuele beperking kunt opdoen."

"Eindelijk starten we ook in Vlaams-Brabant. In andere provincies zijn er ondertussen al 35 loopbuddy-koppels gevormd", besluit Jacobs,