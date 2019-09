Jonathan Sacoor is er gisteren net niet in geslaagd om een ticket op zak te steken voor het WK in Doha. Hij strandde in de 400 meter op een honderdste seconde.

Sacoor klopte gisteren tijdens de Grand Prix atletiekmeeting in Brussel wel de broers Borlée op de 400 meter maar dat leverde hem nog altijd geen ticket op voor het WK in Doha. Sacoor kwam over de meet in een tijd van 45”29, maar dat werd later gecorrigeerd naar 45”31. De limiet voor Doha ligt op 45”30. Sacoor heeft door z’n Belgische titel wel een wildcard voor de Diamond League op zak. Met de Belgian Tornado’s heeft Sacoor wel al een plaatsje in Doha veroverd.