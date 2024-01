Enkele jaren na Remco Evenepoel heeft Schepdaal opnieuw een groot wielertalent. Lobke Spinnoy (14) sleepte vorige week zilver in de wacht op het BK veldrijden in Meulebeke. Maar ze schittert niet alleen in het veld, ook op de weg rijgt ze de overwinningen aan elkaar, waaronder het BK tijdrijden en verschillende provinciale titels.

Dat Lobke vorige week zilver won in het veld, vindt ze zelf een grote verrassing. “Vooral omdat de weg toch mijn specialiteit is, en dan in het bijzonder het tijdrijden”, zegt de Schepdaalse. “Ik kan goed indelen en tegen de klok rijden. De Belgische titel in het tijdrijden vind ik dan ook de mooiste tot nu toe. Veldrijden doe ik eigenlijk enkel als voorbereiding op de weg en omdat ik het leuk vind.”

Het toont wel hoe veelzijdig Lobke is. Wie Schepdaal zegt, zegt uiteraard Remco Evenepoel. Net als hem is tijdrijden één van haar specialiteiten, en net als Remco komt ook Lobke uit een andere sport. Tot voor enkele jaren deed ze namelijk aan atletiek. “Of er iets speciaal in het water zit weet ik niet, maar het is zeker één van mijn idolen. En ik droom alleszins volop van een profcarrière. Dit seizoen wil ik schitteren in de Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem en de kampioenschappen bij de U17.”