"Spelers en clubs moeten beseffen dat gouden tijden voorbij zijn"

Er gaat een kleine schokgolf door het amateurvoetbal. De voorbije weken hebben drie Antwerpse clubs bekendgemaakt in zware financiële problemen te zitten. “Het is niet fijn als een reeksgenoot dat overkomt”, zegt Diegem Sport-voorzitter Guy Van Weyenberge. “Maar iedereen moet beseffen dat de gouden tijden voorbij zijn.”

Geel, Duffel en Vosselaar: het zijn drie Antwerpse clubs die diep in het rood zitten. Bij Geel is de situatie zo erg dat het alle spelers en technische staf laat vertrekken in de hoop een faillissement te vermijden. De ploegen zitten in dezelfde reeks als Londerzeel, Pepingen-Halle en Diegem. “Het zijn ploegen die hoge spelerslonen betalen. Dat moet je als club absoluut onder controle houden", zegt Diegem-voorzitter Guy Van Weyenberge. "Ook bij ons gaan volgend seizoen de hoogste lonen naar beneden om binnen het budget te blijven."

Maar er is meer aan de hand: dalende sponsorinkomsten, minder toeschouwers door het aanbod van voetbal op televisie, minder vrijwilligers en bestuursleden die de club draaiende houden en concurrentie van andere sporten. "Het speelt allemaal een rol en maakt een club runnen een intensieve bezigheid. Zowel spelers als clubs moeten beseffen dat de gouden tijden voorbij zijn”, zegt voorzitter Guy Van Weyenberge.

Botsen clubs op licentievoorwaarden?

Daarbovenop moeten clubs uit tweede en derde amateurklasse vanaf volgend seizoen ook een licentie behalen om te mogen starten in de nationale reeksen. "We moeten met allerlei attesten bewijzen Diegem een gezonde club is. We zijn daarvan een maand geleden op de hoogte gebracht en hebben daar nog een maand de tijd voor. Dat clubs op die voorwaarden botsen en daarom de handdoek gooien? Dat zou best kunnen”, aldus Van Weyenberge.

Om financieel gezond te blijven bijt Diegem elke euro in twee en rekent het ook op z’n jeugdopleiding. Die leverde zelfs al spelers af die doorstoten naar internationaal niveau. “Als Yannick Carrasco bijvoorbeeld straks een transfer maakt naar Crystal Palace, pikken wij daar een graantje van mee door de opleidingsvergoeding. Hetzelfde is de voorbije jaren ook gebeurd met Dirar, Bidaoui en El Kaddouri”, besluit Van Weyenberge.