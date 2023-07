Sportsite in Wolvertem wordt vernieuwd: jong en oud krijgen nog meer ruimte

In het najaar van 2021 verzamelde het gemeentebestuur van Meise heel wat ideeën over hoe de betrokkenen en buurtbewoners deze site wilden inrichten. Dat mondt nu in een duidelijk plan. Op het terrein worden zo heel wat sportelementen geplaatst. “Zo komt er een gloednieuw multisportterrein, drie beachvolleybalterreinen zijn, fitnesstoestellen, petanquebanen en een Finse piste. Op het grote grasveld en op de nieuwe natuurlijke speelelementen is er volop plaats om te spelen”, zegt schepen van Sport Jonathan De Valck.

De site wordt een groene ontmoetingsplaats voor buurtbewoners, zowel voor jong als oud. “Er zullen comfortabele wandelpaden zijn, voldoende zitbanken, een grote picknick tafel en er komt een klein amfitheater”, gaat De Valck verder. Waar nu het tennisveld is, komt een zogenaamde pumptrackbaan met avontuurlijke hindernissen. Dat is een aaneengesloten circuit met bulten en kombochten en is geschikt voor alle fiets- en skatesporten.”

Als alles volgens planning verloopt, kunnen de werken in het najaar van 2023 van start gaan en zal de site tegen volgende zomer klaar zijn.