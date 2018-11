'Straffe Mannen' in Sportimonium Hofstade

In het Sport- en Olympisch museum Sportimonium in Hofstade bij Zemst loopt een prachtige tentoonstelling over worstelen. Ooit was worstelen een heel populaire sport, zeker in het begin en in het midden van vorige eeuw. "Straffe Mannen, uit de gloriejaren van de worstelsport", zo luidt de naam van de tentoonstelling.