Lucas Coenen uit Overijse heeft zijn eerste Grote Prijs in de MX2 gewonnen. In Indonesië won het 16-jarige toptalent met overmacht beide reeksen. Liam Everts en Jago Geerts vervolledigden het volledig Belgische podium.

Lucas Coenen toonde de voorbije manches al zijn talent. In Duitsland won Coenen al een reeks, maar moest in de tweede reeks afrekenen met pech. In Indonesië won de Overijsenaar met overmacht en boekt zo zijn eerste zege uit zijn carrière. Met 16 lentes is hij één van de jongste motorcrossers die een Grote Prijs kan winnen. In de WK-tussenstand staat Lucas Coenen nu 7de, zijn tweelingbroer Sacha 16de.

Foto: Facebook MXGP