Toptalent Mika Godts verlengt contract bij Ajax: "Heel blij om bij te tekenen"

Mika Godts maakte in januari van dit jaar de overstap van KRC Genk naar Ajax Amsterdam. Hij speelde sindsdien 11 wedstrijden voor Jong Ajax waarin hij drie keer wist te scoren. Op 9 april maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. De rechtspoot kwam tot nu toe vier keer in actie voor Ajax Amsterdam.

“Dat ik zo snel een nieuw contract teken, wil zeggen dat ik het goed heb gedaan de voorbije maanden”, zegt Mika Godts. “Er zijn geen afspraken gemaakt waarover ik volgend seizoen zal spelen. Daar waar de trainers mij nodig hebben, zal ik klaarstaan. Of dat nu bij Ajax Amsterdam of Jong Ajax is maakt mij nog niet uit. Al is het mijn doel om meer speelminuten te maken bij het eerste elftal.”