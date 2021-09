Trainerswissel bij Pepingen-Halle

Marijn Vanderheyden was aan zijn eerste seizoen begonnen bij Pepingen-Halle. De 34-jarige zoon van clubvoorzitter Hans Vanderheyden kent de club door en door. Hij was er in het verleden al jeugdspeler en jeugdtrainer bij FC Pepingen, maar het avontuur als hoofdtrainer zit er na twee speeldagen al op. "Marijn heeft besloten de prille samenwerking stop te zetten omwille van persoonlijke en professionele redenen. We willen Marijn van harte danken voor zijn begeestering en inzet. De huidige technische staf zal voorlopig het team leiden", laat Pepingen-Halle weten.

Patrick De Vogelaere volgt Vanderheyden op als trainer. Hij is al jaren assistent-trainer van Pepingen-Halle. Voormalig trainer Jean-Louis Meynaert blijft aan boord als sportief raadgever. Pepingen-Halle is slecht aan de competitie gestart. Na twee speeldagen staat het op een laatste plaats in tweede nationale met 0 op 6. De ploeg kon nog geen enkele keer scoren.