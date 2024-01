Triatlonclub TriTime1880 schiet uit de startblokken

In Kapelle-op-den-Bos is met TriTime1880 een nieuwe triatlonclub in het leven geroepen. Er was reeds een club in de gemeente, maar daar lag de focus vooral op het zwemmen. “Dat willen we nu uitbreiden naar het lopen en fietsen,” zegt Michaël Veys, co-voorzitter van TriTime1880.