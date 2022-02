Viki De Cremer: ‘Ik vond mijn passie als scheidsrechter’

Het Belgische voetbal telt 84 vrouwelijke scheidsrechters. “We zijn met een kleine groep. Ik hoop dat meer vrouwen hun passie vinden in de arbitrage”, vertelt Viki De Cremer. De scheidsrechter uit Vilvoorde is ambitieus en wil op internationaal niveau een stap vooruit zetten.

Op haar 21e maakte Viki De Cremer uit Vilvoorde de overstap naar de arbitrage. “Een knieblessure dwong mij om te stoppen met voetballen, maar ik wou graag in de voetbalwereld blijven”, vertelt De Cremer. “Een rol als trainster lag mij niet en als verzorgster vond ik het jammer dat ik zelf niet op het veld stond. Mijn broer Wesli kon mij uiteindelijk overtuigen om scheidsrechter te worden. Van die stap heb ik nog geen spijt gehad. Ik vind het jammer dat ik er niet eerder aan begonnen ben.”

Bij de mannen leidt De Cremer wedstrijden in tweede en derde nationale. Bij de vrouwen is ze actief op het hoogste niveau in ons land, de Superleague. “Mijn FIFA-badge werd recent verlengd. Daardoor mag ik internationaal wedstrijden en toernooien fluiten bij de jeugd en in de voorronde van de Champions League. Ik hoop dat ik me daar kan bewijzen om een stapje hoger te zetten”, klinkt De Cremer ambitieus.

In RINGtv Sport zie je vanavond een portret van Viki De Cremer.