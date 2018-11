Vlezenbekenaar lanceert digitaal platform voor jonge voetballers

Pascal Van de Gucht uit Vlezenbeek bij Sint-Pieters-Leeuw is een voetbalpapa die uitpakt met een unieke website voor jonge voetballers. Via footalents.be kunnen jeugdspelers hun voetbaltalent zelf in de kijker zetten. De website wil uitgroeien tot het grootste Belgische digitale platform voor jeugdvoetbal.

Footalents.be is een soort Facebook voor het Belgische jeugdvoetbal. “Spelertjes en hun ouders kunnen er foto’s tonen, hun talenten tentoonspreiden of filmpjes van knappe acties posten”, legt Pascal Van de Gucht uit. “We zijn nu drie weken online en we merken duidelijk dat er heel wat interesse is.” De website ontving al zo'n 5000 unieke bezoekers en kreeg meer dan 21.000 paginakliks. 250 jeugdspelers over heel België hebben een profiel aangemaakt. Momenteel is de huidige versie nog een 'proof of concept', zoals Van de Gucht het zelf noemt. In de toekomst moet de website uitgroeien tot het grootste Belgische platform ter ondersteuning van het jeugdvoetbal. Zo wil Pascal onder meer werken aan een persoonlijke tijdlijn voor de spelers, scheidrechters - en trainersprofielen integreren en clubs toelaten om nieuwsberichten te posten.

Een reportage over het initiatief zie je vanavond vanaf 19u30 in RINGtv Sport.