Voetbalwedstrijd ontaardt in knokpartij

Zes rode kaarten, een kopstoot en een speler die gebeten is in de lip. Dat is de trieste balans van een voetbalwedstrijd tussen de U17 van Langdorp en Galmaarden.

Voetbal was niet bepaald een feest afgelopen woensdag in Galmaarden. De wedstrijd tussen de scholieren van Langdorp en Galmaarden moest vroeger dan normaal worden afgefloten. Er stonden na de zesde rode kaart niet meer genoeg spelers op het veld. Niet veel later ontaardde de boel compleet. Een Langdorpse speler kreeg ruzie met de doelman van Galmaarden en dat resulteerde dan weer in een vechtpartij waarin ook de supporters betrokken waren. Zo’n dertig mensen gingen met mekaar op de vuist op het veld. De jeugdcoach van Galmaarden kreeg een kopstoot, een van de thuisspelers had bijtwonden in z’n lip. De politie van de zone Pajottenland kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. Een verslag van het hele gebeuren werd doorgestuurd naar de voetbalbond. Woensdag volgt in principe de terugwedstrijd op het veld van Langdorp. Maar de Galmaardse spelers lijken voorlopig niet geneigd om naar daar af te zakken.