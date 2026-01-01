Volleybalheren van Hofstade-Zemst maatje te klein voor leider Zedelgem

De eerste herenploeg van volleybalclub Hofstade-Zemst speelt in de tweede nationale A, zeg maar de derde klasse in België. Zaterdag stond in de nieuwe sporthal Den Turfput een topper op het programma want Hofstade-Zemst, vóór dit weekend vierde, ontving leider Zedelgem. De kloof tusen beide teams bedroeg vooraf 8 punten. Een stunt zat er niet in. Hofstade-Zemst verloor met 1-3 en zakt naar de zevende plaats. Hier het matchverslag.