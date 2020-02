Hoogspanning in de tweede provinciale B vanmiddag. Leider BOKA United trok naar de nummer twee in de stand Wambeek-Ternat. Wambeek-Ternat moest winnen om zijn titelkansen gaaf te houden en deed dat met overtuiging.

Na een half uur kwam de thuisploeg op voorsprong via Ghys. In de tweede helft stond het na vijf minuten 2-0 na een strafschop, die Pinon voor z’n rekening nam. Drie minuten later maakte hij er 3-0 van. En net voor affluiten scoorde hij er z'n hattrick. Wambeek-Ternat vloert BOKA United met 4-0 en breekt zo de titelstrijd weer helemaal open.

Een verslag zie je in RINGtv Sport.