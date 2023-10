Wolvertem-Merchtem zet trainer Peter Claessens aan de deur

Wolvertem-Merchtem staat na zeven speeldagen op de laatste plaats in derde nationale. Het sprokkelde nog maar twee punten en kon in zeven wedstrijden nog maar één keer de netten doen trillen. Peter Claessens was sinds deze zomer aan de slag bij de club, maar zijn avontuur in het Frans Lathouwersstadion zit er na enkele maanden al op.

“Wij bedanken Peter voor zijn inzet en professionaliteit de voorbije maanden en wensen hem alle succes toe in zijn verdere trainerscarrière. Tot er een opvolger is aangesteld zal Kristof Sulmon samen met Bart De Valck de trainingen leiden”, laat Wolvertem-Merchtem weten.