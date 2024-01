Zemstenaar Greg Vanderidt niet langer trainer van Racing Mechelen

Racing Mechelen sprokkelde de voorbije vijf wedstrijden amper twee punten en is daardoor teruggevallen naar de vijfde plaats. “Greg lichtte zijn spelersgroep in de kleedkamer in over zijn vertrek, enkele minuten na het 2-1-verlies tegen Lyra-Lierse. Ook het bestuur werd op de hoogte gebracht van het ontslag met onmiddellijke ingang en heeft er akte van genomen. De club bedankt Greg voor zijn inzet en wenst hem veel succes in de toekomst.”

Vanderidt was 1,5 jaar van de Mechelse club. Daarvoor was hij aan de slag bij Beerschot, Rupel-Boom en Eppegem. Hij loodste de Zemstse club van eerste provinciale naar tweede nationale.

Foto: Facebook Racing Mechelen