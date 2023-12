Zeno Debast verrast voetballertjes tijdens tornooi in Buizingen

Zeno Debast is geboren en getogen in Halle en heeft een hechte band met de Zennestad. Zo staat de Halse basiliek op zijn arm getatoeëerd. De 20-jarige centrale verdediger is een vaste waarde in de ploeg van Anderlecht, waar hij ook zijn opleiding genoot. Tijdens het voetbaltornooi, dat plaatsvond aan het gemeenteplein in Buizingen, was er een meet and greet met de Rode Duivel. Daarna deelde Debast handtekeningen uit in Jeugdhuis Eenders.