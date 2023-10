Zilver voor RheAxion Steenokkerzeel op WK Aerobics

De Topsporthal in Gent was de afgelopen drie dagen het decor voor het Wereldkampioenschap Aerobics, dat georganiseerd werd door RheAxion uit Steenokkerzeel. De voltallige wereldtop tekende present voor een spetterend evenement.

Het adults team van RheAxion was regerend wereldkampioen in hun categorie en ze wouden die titel maar wat graag in eigen land verlengen. Voor de grote finale sloeg echter het noodlot toe, Meeuwens blesseerde zich aan de knie. RheAxion had in de halve finale wel de beste score behaald en ging zo toch als favoriet naar de finale.

In de finale slaat het noodlot nog eens toe, want opnieuw valt Meeuwens en dit keer kan ze niet meer verder. Daarom mag RheAxion hun performance nog eens doen, nadat de andere groepen geweest zijn. Dit keer doen ze het met 6 wat een beetje aanpassingsvermogen vraagt. Uiteindelijk moeten ze de duimen leggen voor het Aerobic Team Praha, uit Tsjechië. Zij worden zo wereldkampioen en RheAxion moet tevreden zijn met zilver. Amp’d uit Australië vervolledigt het podium.