Vzw Belgo-Aramese Jeugd koopt ballonloods voor bouw leslokalen op PIVO-site

De ballonloods is in slechte staat en zal heropgebouwd worden volgens de originele plannen. Er komen leslokalen. Daarnaast zullen twee volumes tegen de ballonloods gebouwd worden en wordt het geheel voorzien van een ondergrondse parkeergarage.

“We sluiten ook een samenwerkingsovereenkomst af met cc Belgo-Aramese Jeugd vzw”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor PIVO en erfgoed. “Die overeenkomst regelt het gedeeld gebruik van de nieuwe en bestaande infrastructuur.”

Einde aan 50 jaar leegstand van beschermd monument

De ballonloods op de PIVO-site in Asse is een onderdeel van de voormalige Serge Ecksteinkazerne. Ze werd in 1922 gebouwd en diende voor het opslaan en onderhoud van luchtballonen en zeppelins. Na de Tweede Wereldoorlog werden er geen ballonen meer in de loods opgeslagen en werd ze gebruikt voor het onderbrengen van zware kranen en heftoestellen. Sinds de jaren ’70 staat de loods leeg. In 2000 werd de ballonloods beschermd als monument. Sindsdien zijn er verschillende inspanningen geleverd om de loods te herbestemmen.