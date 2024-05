Randgemeenten krijgen financieel duwtje in de rug bij hun woonbeleid: “Te veel jonge gezinnen trekken weg”

Heel wat mensen uit de Vlaamse Rand moeten vandaag noodgedwongen verhuizen naar een andere streek omdat ze in hun eigen regio geen woning meer kunnen betalen. Het Vlaamse decreet ‘Wonen in Eigen Streek’, kortweg WIES, moet dat tegengaan. Het geeft lokale besturen de mogelijkheid geeft om kavels of woningen voor te behouden voor mensen die een band hebben met de gemeente. Sint-Pieters-Leeuw onderzoekt zo’n WIES-project op de ACV-site in Ruisbroek.

“Gemeenten die aan de slag gaan met WIES, kunnen rekenen op financiële steun vanuit Vlaanderen”, zegt minister Ben Weyts. “We maken 4,5 miljoen euro uit het Vlaamse Randfonds om de aankoop van gronden mee te financieren. Een gemeente kan zo tot een miljoen euro aan steun krijgen. Dit moeten we doen al die mensen die in hun eigen gemeente geen woning meer kunnen kopen."

Vlabinvest krijgt 500.000 euro uit het fonds om een coördinerende rol te kunnen opnemen en te kunnen bemiddelen tussen gemeenten en ontwikkelaars. “Dit financiële duwtje in de rug kan inderdaad het verschil maken”, zegt burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth. “. Wij bekijken momenteel hoe we WIES kunnen toepassen op dit woonproject omdat we geloven dat we jonge mensen uit onze gemeente extra kansen moeten geven om in de eigen gemeente te blijven wonen.”