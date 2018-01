Alison Van Uytvanck uit Gimbergen, het nummer 77 op de WTA-wereldranglijst, is er in geslaagd zich te plaatsen voor de hoofdtabel van het WTA-tornooi in het Australische Hobart.

Van Uytvanck won haar partij van de Slovaakse Jana Cepelova in 3 sets. Ze won de eerste set met 6-3. In de tweede set haalde Cepelova het met 4-6 en in een spannende derde set boog Van Uytvanck een 0-2 achterstand om in een 7-5 voorsprong.

Ook Kirsten Flipkens plaatste zich voor de hoofdtabel. Elise Mertens, die het tornooi vorig jaar op haar naam schreef, is automatisch geplaatst voor de hoofdtabel.