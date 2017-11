Basketbal: Bavi Vilvoorde wint van Belgrade

In de tweede divisie A van het basketbal heeft Bavi Vilvoorde dit weekend een uitstekende zaak gedaan. Het won van Belgrade, de ploeg die voor de match samen met Bavi tweede stond in het klassement.

Een ware propagandamatch voor het basketbal. Dat is wat Bavi Vilvoorde en Belgrade er zatedagavond van gemaakt hebben. Het publiek was talrijk opgekomen en zag dat Belgrade het beste aan de wedstrijd begon. Na een kwartiertje stond het al 5-16 voor de bezoekers. Nadien kwam Bavi beter in de wedstrijd. De thuisploeg kon zelfs met één punt voorsprong de rust ingaan: 39-38.

In het derde quart speelden beide teams een paar keer haasje over, tot Fred via een paar driepunters er in slaagde om een kloof te slaan: 58-52. Bavi breidde de voorsprong in het vierde quarter nog verder uit (63-52). In een ongelooflijk spannend einde kwam Belgrade nog terug tot 68-68. Time out voor Bavi, tot Mathias met een score op de buzzer Bavi de overwinning bezorgde.