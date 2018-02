Vandaag vond de Crosscup-mance in Rotselaar plaats. Soufiane Bouchiki won voor Hallenaar Isaac Kimeli. Voor de Vlaamse atleten gold de wedstrijd ook als Vlaams kampioenschap.

Bouchiki te sterk voor Hallenaar Kimeli in Crosscup

Bouchiki steekt er dit seizoen met kop en schouders bovenuit, de eindzege in de Crosscup kan hem bijna niet meer ontsnappen. Toch was Hallenaar Kimeli er op gebrand om de topfavoriet vanmiddag het vuur aan de schenen te leggen. Vorig jaar was Kimeli in Rotselaar trouwens sneller dan Bouchiki.

Bij de start ging Kimeli er als een speer vandoor en struikelde Bouchiki zelfs even. Maar algauw nam Bouchiki de kop over en diepte hij zijn voorsprong zienderogen uit. Bouchiki is gewoon te sterk dit seizoen.

In de achtergrond viel de sterke prestatie van Robin Hendrix uit Kapelle-op-den-Bos op. Hij werd uiteindelijk vierde. Winnaar werd zoals verwacht Soufiane Bouchiki. 34 seconden later kwam Kimeli over de streep. Kimeli wordt zo ook kampioen van Vlaanderen. HIckey werd uiteindelijk derde. Simon Debognies uit Halle eindigde achtste.

In de korte cross was het verrassend genoeg niet Hallenaar Jeroen D'Hoedt die won in Rotselaar, wel Ali Hamdi uit Grimbergen. D'Hoedt werd uiteindelijk tweede.