Joëlle Thils haalt de eindstreep in Marathon des Sables

Het was haar grote droom en ze heeft het gehaald. Joëlle Thils (47) uit Dworp heeft de Marathon des Sables uitgelopen.

Na 7 dagen zweten en zwoegen in de Saharawoestijn in Marokko heeft Joëlle de eindstreep bereikt. Ze legde 250km af, één van de etappes was 86 km lang.

Joëlle won 10 jaar geleden de strijd tegen borstkanker. Om die mijlpaal te vieren, wou ze iets uniek doen. En dat werd de Marathon des Sables, ofwel de zwaarste loopwedstrijd ter wereld.

Met haar geweldige prestatie zamelde Joëlle geld in voor de strijd tegen kanker.