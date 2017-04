Koningsschieting Sint-Pieters-Leeuw levert nieuwe koning en prinses op

Het is al van in 1465 de traditie dat er op Paasmaandag met pijl en boog geschoten wordt naar de hoofdvogel. Normaal is de winnaar na een ronde of vier bekend, maar deze keer streden twee deelnemers maar liefst 71 ronden lang om de felbegeerde titel. De 26-jarige Bart Coudron mag zich uiteindelijk een jaar lang Koning noemen, bij de jeugd ging de 14-jarige Snoowi Basteleus dan weer aan de haal met de titel van prinses.