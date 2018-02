Rugbyclub Pajot haalt zwaar uit tegen Waregem: 30-10!

Rugby Pajot heeft zondagmiddag zwaar uitgehaald tegen Waregem. De eindstand was 30-10. En daarmee zet de rugbyploeg uit het Pajottenland haar ambities voor promotie naar derde nationale in de verf.

Voor de match tegen Waregem stond Rugby Pajot tweede in de stand, op 2 punten van leider Laakdal. Waregem, vanmiddag op bezoek in Lennik, was vijfde. Rugby Pajot wilde absoluut winnen want de titel en bijhorende promotie naar derde nationale zijn de ambitie.

Van bij de start grijpt Rugby Pajot Waregem naar de keel. De thuisloeg loopt snel 3-0 uit. Pas na een kwartier raakt Waregem over de helft, maar het is wel meteen gevaarlijk. En Waregem slaagt er zelfs in tot 3-5 uit te lopen.

Maar Rugby Pajot is gewoon sterker en dat vertaalt zich snel in een 8-5 stand.

Na de rust schakelen de Pajotten een versnelling hoger. Waregem lijkt de kluts volledig kwijt en in geen tijd wordt het 25-5. Waregem kan nog tegenscoren via de try, maar daarmee is alles gezegd. Eindstand 30-10!