Sporthal Lot tijdelijk gesloten uit vrees voor te zware sneeuw op het dak

"Op advies van een ingenieursbureau hebben we besloten dat als er kans is op sneeuwval, we de zaal tijdelijk sluiten", zegt schepen van sport Eddy Deknopper. "Het is dus een veiligheidsoverweging. Een beslissing die we vorig weekend trouwens ook al namen, ook al bleek het toen niet nodig", aldus DeKnopper. Alle trainingen en sportwedstrijden, zo’n 7 in totaal, worden verplaatst naar de zaal in Dworp.