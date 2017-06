1.500 winkelpanden staan leeg in Vlaams-Brabant

Jaarlijks publiceert de provincie de zogenaamde feitenfiches over de detailhandel. Alle aspecten van de detailhandel in de 65 gemeenten in de provincie worden daarbij in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat Vlaams-Brabant in 2017 bijna 17.000 handelspanden telde. Dat zijn er 700 (- 4,5%) minder in vergelijking met 5 jaar geleden. Het gaat om verkooppunten in de detailhandel, horeca en consumentgerichte dienstverlening. Wel is de winkeloppervlakte de voorbije 5 jaren gestegen met 2,5% en dit ondanks de daling van het aantal handelspanden. Dat kan onder meer verklaard worden door de forse groei van de baanwinkels. Dit gaat vaak ten koste van het winkelaanbod in de handelskernen.

9% staat leeg

Het leegstandspercentage in Vlaams-Brabant bedraagt 9%. Dat is vergelijkbaar met het Vlaams gemiddelde. Dat betekent dat er in onze provincie zo’n 1.500 panden leegstaan. Ongeveer de helft hiervan bevindt zich in centraal winkelgebied. “Om de leegstand in de kernwinkelgebieden tegen te gaan, maken we werk van handelskernversterking”, zegt gedeputeerde voor Economie Marc Florquin. “Met het subsidiereglement handelskernversterking ondersteunen we beleidsvisies en concrete acties die een dorpskern opnieuw kunnen doen bruisen. Zo werden vorig jaar 17 acties van gemeenten ondersteund met maximaal 12.500 euro per project. Acties kunnen gaan van de opmaak van een detailhandelsplan tot de ondersteuning van pop-upinitiatieven of de ontwikkeling van een leegstandspandendatabank”, aldus Florquin..