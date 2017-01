2,12% reed onder invloed tijdens ‘weekend zonder alcohol’

60 uur lang werd er intensief gecontroleerd door de federale wegpolitie en 136 lokale politiezones. Van de 40.238 bestuurders waren 852 bestuurders (of 2,12 %) onder invloed van alcohol. Bij 188 van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Daarnaast werden bij 169 bestuurders speekseltesten afgenomen om na te gaan of deze personen zich onder invloed van drugs bevonden. Bij 70 bestuurders bleek dit het geval te zijn en werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. In vergelijking met de editie van januari 2016 kunnen we spreken van een lichte daling. Toen legde 2,28 % een positieve alcoholtest af.

Resultaten Halle-Vilvoorde

Van volgende politiezones kregen we intussen ook cijfers

Zone Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel

In de zone AMOW werd er gecontroleerd op de Steenweg op Merchtem in Wemmel, op de Brusselsesteenweg in Asse en de Steenweg op Merchtem in Opwijk. Bijna 350 chauffeurs werden er onderworpen aan een alcoholcontrole. 10 van hen bliezen positief of zo’n 2,8%. 2 chauffeurs werden ook betrapt op drugsgebruik. De lokale politiezone controleerden ook 749 bestuurders op hun snelheid. 108 van hen hielden zich niet aan de snelheidsbeperkingen (of zo’n 14%)

Zone Zaventem

In de politiezone Zaventem werden in totaal 295 bestuurders gecontroleerd. 286 bestuurders bliezen safe, 4 bestuurders testten positief op alcoholgebruik en 2 bestuurders bliezen alarm. 5 bestuurders hun rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen, waarvan twee voor het gebruik van drugs in het verkeer. Tevens werden er 5 personen aangehouden waarvan 1 bestuurlijk na openbare dronkenschap.

Zone Zennevallei

In de zone Zennevallei (Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Halle) werden 741 bestuurders gecontroleerd. 25 (of zo'n 3,37%) van hen reden onder invloed van alcohol of drugs. Vijf rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

Zone Grimbergen

In de zone Grimbergen werden 309 bestuurders gecontroleerd. 10 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Drie bestuurders waren zodanig geïntoxiceerd dat hun rijbewijs ter plaatse voor vijftien dagen werd ingetrokken. Een dagvaarding voor de politierechtbank volgt.

Zone VIMA

In de politiezone VIMA werden 923 bestuurders aan een ademtest onderworpen. 7 bestuurders kregen een rijverbod van 3 uur. 5 bestuurders kregen een rijverbod van 6 uur. Van 1 bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. 1 bestuurder reed onder invloed van verdovende middelen.