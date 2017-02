2,15% van de Vlaams-Brabanders blies positief met eindejaar

De lokale en de federale politie controleerden tussen 25 november 2016 en 30 januari 2017 in Vlaanderen maar liefst 292.089 bestuurders. Dat zijn er gemiddeld 4.425 per dag. Ondanks de terreurdreiging lag het aantal uitgevoerde controles nog hoger dan vorig jaar (+3,4%). 5.815 bestuurders (1,99%) legden een positieve ademtest af. Dat is een daling in vergelijking met de vorige eindejaarscampagne (2,2%) én een nieuw laagterecord. “Deze resultaten zijn bemoedigend, maar ik wil er niet in berusten”, zegt minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Elke dronken bestuurder is er nog altijd één te veel. De politiediensten zullen daarom ook in de rest van het jaar blijven controleren”, aldus Weyts.

Resultaten per provincie Gecontroleerde bestuurders Positief Vlaanderen 292.089 1,99% Antwerpen 102.165 1,38% Limburg 29.908 1,86% Oost-Vlaanderen 60.041 2,24% Vlaams-Brabant 58.401 2,15% West-Vlaanderen 41.574 2,98%