24 groepen geselecteerd voor voorrondes Rockvonk

Rockvonck is de naam van het pop- en rockconcours van de provincie Vlaams-Brabant en muziekcentrum Het Depot. De organisatoren maakten bekend waar de voorrondes plaatshebben en welke bands daar zulen te zien en te horen zijn. In onze regio slaat Rockvonk zijn tenten op op 23 september in jeugdcentrum De Kazerne in Halle. Daar zullen onder andere Denali Wrench (Dilbeek), Jakomo (Dilbeek) en Sagittarius V (Merchtem/Meise) optreden.

Op 30 september strijkt Rockvonk neer in Jeugdclub Tonzent in Sterrebeek. Op 22 september treden Simon Cornelis (Asse) en She Bad (Steenokkerzeel) aan in jeugdhuis Bunker in Glabbeek. Op 29 september is Rockvonk te zien in jeugdhuis Sojo in Kessel-Lo.

De regionale voorrondes zijn gratis voor het publiek. 16 bands stoten door naar de finale, waar 8 finalisten geselecteerd worden. Die 8 bands strijden dan in de grote finale in Het Depot.