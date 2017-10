Aanleg fietssnelweg F212 in nieuwe fase

In de loop van de volgende maanden wordt werk gemaakt van het deel tussen de Oude Merchtemsebaan in Zellik en de Brusselse Ring. Eerder werd al het gedeelte tussen het station van Asse tot en met Kruiskouter aangelegd. De F212 loopt parallel met de spoorlijn Dendermonde-Jette.

Asses burgemeester Koen Van Elsen (CD&V): “Het is een belangrijk stuk omdat we een fietssnelweg, conflictvrij, aanleggen van Zellik tot in Brussel over meer dan anderhalve kilometer. Zo gaan we op termijn van Asse naar Brussel kunnen fietsen via een fietssnelweg, veilig en comfortabel.”

De F212 passeert onder meer langs het station van Zellik. Het stationsperron en de toegangshellingen moeten worden aangepast, een ingreep die 3,4 miljoen euro kost. De fietssnelweg wordt bekostigd door de provincie en het Vlaams Gewest. Provinciaal gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene (CD&V): ‘We zitten met de berm van het spoor maar we hebben op deze locatie geen conflict met automobilisten, met andere weggebruikers. En dat is een enorme troef.”

De werken starten vandaag en zijn berekend op een duur van 120 werkdagen. Over 4 à 5 maanden moet de fietssnelweg kunnen gebruikt worden.