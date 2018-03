Aanslagen 22 maart herdacht met voetbaltoernooi

Op 22 maart 2016 sloegen terroristen toe in ons land, meer bepaald in het metrostation Maelbeek en op Brussels Airport. Om de terreyraanslagen te herdenken, werd op het voetbalveld van Zaventem vandaag voor het tweede jaar op rij een groot voetbaltoernooi georganiseerd. Daaraan namen maar liefst 32 ploegen deel, gaande van luchtvaartpolitie over bewakingsagenten tot bagageafhandelaars.

Voor alle betrokkenen, hulpverleners en werknemers van de diverse luchtvaartbedrijven, is het toernooi een ideale gelegenheid om nog eens samen te komen en herinneringen op te halen aan de dag die ze nooit zullen vegeten. Het is ook een kans om via de sport een vuist te maken tegen de gruwel van 22 maart 2016.