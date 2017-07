ACV vraagt reizigers om via bagagelabel afhandelaars Zaventem te bedanken

Met de actie wil de christelijke vakbond aandacht vragen voor het zware werk dat bagage-afhandelaars tijdens de drukke zomermaanden verzetten. Vaak gebeurt dat in zeer moeilijke omstandigheden. “Een beetje waardering verdienen zij dus wel. Want de problemen in deze sector zijn immens: een chronisch tekort aan personeel, onzekere contracten, zwaar en gevaarlijk werk en een immense werkdruk”, zegt Bjorn Vanden Eynde, gewestelijk secretaris mobiliteit bij ACV-Transcom. “Met 2,2 miljoen reizigers bereikte de luchthaven van Zaventem in juni alweer een nieuw record. Dat is goed nieuws, maar de werknemers profiteren helaas niet mee van deze mooie cijfers”, aldus Vanden Eynde.

ACV-Transcom klaagde vorige maand nog aan dat bagageafhandelaar Aviapartner te laat gestart was met de zoektocht naar extra personeel om de zomerpiek op te vangen. “Aviapartner wilde onlangs extern personeel inzetten om die tekorten op te vangen, aan nog lagere lonen. Mensen die trouwens niet vertrouwd zijn met de veiligheidsprocedures op een luchthaven”, aldus Vanden Eynde. Bovendien is volgens het ACV het materiaal in slechte staat, wat het risico op ongevallen vergroot. Ook het illegaal gebruik van flexibele en onzekere interim-contracten blijft voor de christelijke vakbond een zeer punt, ondanks beloftes van minister Kris Peeters na de undercover Pano-reportage (Eén) over deze praktijken bij DHL.