Afwerking station Liedekerke loopt opnieuw vertraging op

De herinrichting van de stationsomgeving van Liedekerke zal nog zeker tot juni duren. Al wordt nu al gefluisterd dat ook die deadline moeilijk wordt en de werken dus nog langer zouden duren. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en is bevestigd door spoortwegbeheerder Infrabel. Liedekerke is de situatie grondig beu.

Al sinds 2014 wordt het station van Liedekerke en de omgeving volledig vernieuwd. De eerste streefdatum van het einde van de werken – eind 2017 – werd niet gehaald, nu lijkt ook de tweede deadline te optimistisch gerekend. Volgens de deadline moest deze maand de laatste hand gelegd worden aan het station, maar de werken zijn opnieuw enkele maanden verlengd.

Nieuwe streefdatum is juni. “De basisinfrastructuur is klaar. De pendelaars kunnen zonder problemen de trein nemen in Liedekerke. Maar de afwerking laat wat op zich wachten. Vooral de overkapping van de perrons neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Daar zitten we met een probleem waardoor mogelijk ook de nieuwe deadline van juni niet gehaald wordt,” zegt Thomas Baeken van Infrabel aan Het Laatste Nieuws.

De vertragingen frustreert de reizigers, buurtbewoners en gemeente Liedekerke. “Het was voor de gemeente snel duidelijk dat de deadline niet haalbaar was. Vooral Infrabel en de NMBS hebben boter op het hoofd. De communicatie tussen hen loopt bijzonder slecht. Als het van ons afhangt, komt er in juni geen officiële openingsplechtigheid. Die organiseren we pas als het station volledig afgewerkt is. We hebben sterke twijfels dat dat tegen juni kan,” besluit schepen van Mobiliteit Dirk Lodewijk.