Al 60 aanvragen in onze provincie om eigendom uit jachtgebied te kleuren

Sinds 20 juli - de dag dat de jachtplannen in Vlaanderen online beschikbaar waren - hebben al zo'n 60 eigenaars in onze provincie gevraagd om hun eigendom uit te kleuren als jachtgebied. Eerder hadden onder impuls van Vogelbescherming Vlaanderen al zo'n 150 mensen dat gedaan. Ook heel wat gemeenten maken daar nu werk van, waaronder Kampenhout en Ternat.

De jachtplannen fronsten de voorbije weken ook in onze regio heel wat wenkbrauwen. Volledige dorpskernen en woonwijken liggen namelijk in jachtgebied. Meer zelfs, in bijna heel het Pajottenland en zelfs op de luchthaven van Zaventem mag je in principe jagen. Ook in hartje Kampenhout en Ternat mag de jacht geopend worden. En sommige jagers nemen dat nogal letterlijk. Dat ondervond ook de Ternatse schepen van Milieu Guido Van Cauwalaert. “Sommige jagers komen tot aan de tuingrens. De honden lopen dan door de tuin alsof dat normaal is. Ik was dus wel verbaasd dat mijn tuin in het jachtgebied lag, net als het centrum van Wambeek en grote delen van het Ternatse centrum”, vertelt Van Cauwelaert.

Jaarlijks moet een jager bij de provincie een jachtplan indienen: een aaneengesloten gebied van minstens 40 hectare groot waar hij het recht heeft om te jagen. ”Dat is allemaal historisch gegroeid. Er stonden in de 19de eeuw misschien geen woningen in een bepaald jachtgebied. Maar intussen is dat toch al lang achterhaald. Het toont aan dat de jachtlobby heel wat invloed heeft in ons land”, zegt Van Cauwelaert

Volgens Vogelbescherming Vlaanderen is 80% van het jachtgebied ingekleurd zonder toestemming van de eigenaar. Hubertusvereniging Vlaanderen, dat de belangen van de jagers behartigt, wijt dit aan de verouderde kadasterplannen. Volgens de Hubertusvereniging zijn de plannen al langer openbaar en kon de burger al langer weten of zijn eigendom in jachtgebied ligt. Het is dus aan de burger om initiatief te nemen.

Ontdek via GeoPunt Vlaanderen of ook jouw woning in een jachtgebied ligt: