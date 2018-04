Albert Heijn opent nieuwe winkel in Ternat

Albert Heijn opent dit jaar nog een nieuwe vestiging in Ternat. Het is daarom op zoek naar een 50-tal nieuwe werknemers. De Albert Heijn-winkel in Ternat wordt de derde in onze regio, na die in Wemmel en Zaventem.

De geruchten waren er al een tijdje, maar nu is het officieel: Albert Heijn opent een winkel in Ternat. Die komt in het shoppingscomplex The Leaf en moet dit jaar nog de deuren openen. Net als de winkel in Zaventem wordt de winkel in Ternat beheerd door de Antwerpse Groep Peeters-Govers - dat als franchise werkt onder de naam Albert Heijn en meerdere winkels van de Nederlandse supermarktketen uitbaat.

In de winkel kunnen een 50-tal werknemers aan de slag. De wervingen gaan binnenkort van start. Albert Heijn zoekt onder meer afdelingsverantwoordelijken, winkelbedienden en jobstudenten.