Basiliek van Halle heeft haar 13 mirakelschilderijen terug

In de torenhal van de Sint-Martinusbasiliek van Halle zijn na een kwarteeuw afwezigheid 13 mirakelschilderijen opnieuw opgehangen. De taferelen beelden mirakels uit, mirakels waar Onze-Lieve-Vrouw van Halle de hand in zou hebben gehad.

De kunstwerken hingen van in de 17de eeuw in de kerk, maar nadat de werkgroep Pro Arte Hallensis een restauratieproject opstartte, verhuisden ze voor jaren naar de ateliers van de academies van Anderlecht en Antwerpen voor een grondige opknapbeurt. De werken waren zodanig zwartgeblakerd van het kaarsroet dat er nog maar weinig op te onderscheiden was en daardoor gunden de bezoekers van de basiliek de doeken nog nauwelijks een blik. Maar in 1993 startte Pro Arte Hallensis in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting een restauratieproject. Heel wat Hallenaren hebben de restauratiewerken gesponsord.