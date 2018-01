Beersel heeft eerste natuurbegraafplaats van de regio

In Beersel wordt vlak naast het kerkhof een stukje van Rondenbos omgevormd tot een natuurbegraafplaats. Het is de eerste in zijn soort in onze regio. In vele andere landen is het concept al jaren een succes. Het gaat om een plaats waar assen kunnen verstrooid worden of waar biologisch afbreekbare urnes in de grond kunnen worden gestopt.