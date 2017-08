Bergensesteenweg wordt opgefrist tussen Halle en Sint-Pieters-Leeuw

De werken worden uitgevoerd tussen het kruispunt met de Europalaan in Sint-Pieters-Leeuw en dat met de Alsputweg in Halle. Het kruispunt met de Europalaan behoort tot de werfzone. Eerst wordt het bestaande asfalt van de rijweg afgefreesd, waarna een nieuwe toplaag wordt aangebracht. Tijdens de werken blijft het verkeer op de Brusselsesteenweg/Bergensesteenweg (N6) mogelijk. Het verkeer zal in beide richtingen over een versmalde rijstrook kunnen rijden. Vrijdag 25 augustus zou de klus geklaard moeten zijn.

Herstelling aan Lariellestraat tegen geluidshinder

Wegen en Verkeer plant nog twee onderhoudswerken in Halle. Op het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Robert Lariellestraat zal een aannemer over een afstand van 200 meter ook een nieuwe toplaag in asfalt aanleggen. Wegen en Verkeer ontving de laatste maanden herhaaldelijk meldingen van omwonenden die meer geluidshinder dan normaal ondervonden op de N6. De onderhoudswerken zullen dat probleem verhelpen. De ingreep was eigenlijk een jaar geleden gepland, maar de aannemer kon toen niet starten omdat er op dat moment te veel werken aan de gang waren in Halle. De Robert Lariellestraat fungeerde als omleidingsroute voor de werken op de Bergensesteenweg, dus het was sowieso geen optie om op de voorbije maanden op het kruispunt werken uit te voeren. Ook de op- en afrit Halle van de Edingsesteenweg krijgt in september een opknapbeurt.