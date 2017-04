Beslissing milieuvergunning Eurostadion 2 maanden uitgesteld

Eerder stelde de provincie ook de beslissing uit over het voorstel van Grimbergen om de buurtweg die over parking C loopt, af te schaffen. Dit uitstel was nodig omdat er momenteel nog klachten in behandeling zijn bij het kabinet van Binnenlands Bestuur. Pas als er meer duidelijk is over de klachten kan de provincie een beslissing nemen over de buurtweg. Maar zolang die niet is afgeschaft kan de gemeente Grimbergen ook geen bouwvergunning afleveren.

De milieuvergunning moet dan weer afgeleverd worden door Vlaams-Brabant. Ruimte Vlaanderen gaf hiervoor begin febrari aan de provincie al een negatief milieuadvies. Maar de provincie wil nu extra tijd. "In principe moesten we vanmorgen tijdens de deputatie een beslissing nemen over de milieuvergunning. Ik was daar klaar voor. Maar mijn collega’s in de deputatie hebben meer tijd gevraagd. Omdat het om een heel complex dossier gaat, heb ik beslist om in te stemmen met een termijnverlenging van twee maanden. Dat wil niet zeggen dat het effectief nog zo lang zal duren, maar we willen echt niet over één nacht ijs gaan", aldus Roefs. (simulatiefoto Ghelamco)