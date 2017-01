Bestelwagen uitgebrand bij AS Adventure in Drogenbos

In Drogenbos is dinsdagavond een bestelwagen volledig in vlammen opgegaan vlakbij AS Adventure. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet verhinderen dat het voertuig uitbrandde. Niemand raakte gewond.

De oorzaak is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk of het vuur werd aangestoken. Eind 2015 woedde al eens een zware brand bij AS Adventure in Drogenbos. De brandweer moest toen onder meer een gevel openbreken om het vuur te kunnen bedwingen. Uit onderzoek bleek toen dat de brand was aangestoken en er op verschillende plaatsen brandversnellers werden gebruikt. (Bekijk ook de RINGtv-reportage: ‘Brand AS Adventure Drogenbos werd aangestoken’)