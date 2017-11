Bevolking Vlaamse Rand groeit tegen 2030 met 10%

44.000. Zoveel inwoners komen er tegen 2030 bij in de Vlaamse Rand, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse regering. De nieuwkomers zullen zich vooral rond grote tewerkstellingspolen vestigen, bijvoorbeeld de luchthaven of het Kanaal Brussel-Charleroi. In 8 van de 19 gemeenten zal de bevolking met meer dan één tiende toenemen. In Vilvoorde en Machelen is de groei het sterkst.

Ook Dilbeek en Wemmel kennen de komende jaren een opvallende groei. Vilvoorde, Machelen en Grimbergen zouden tegen 2030 samen 111.000 inwoners tellen, dat zijn er 11.000 meer dan er vandaag in de stad Leuven wonen.

Volgens Filip De Maesschalk van het Steunpunt Sociale Planning van Vlaams-Brabant zijn de gemeenten er niet klaar voor: “Er zijn nu al problemen met woningen, die zijn heel duur in de Rand. Als daar nog eens 10% bijkomt, hebben we echt een probleem.”

Investeren is dus de enige boodschap. Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde is daarom al enige tijd vragende partij om de volledige Rand te erkennen als centrumstad.

Hier enkele cijfers:

2014 2030 %

1 Vilvoorde 41.843 52.465 25,3%

2 Machelen 14.271 17.315 21,3%

3 Asse 31.754 36.297 14,3%

4 Grimbergen 36.524 41.515 13,7%

5 Sint-Pieters-Leeuw 32.933 37.367 13,5%

6 Wemmel 15.586 17.627 13,0%

7 Drogenbos 5.093 5.699 11,9%

8 Zaventem 32.388 37.388 10,5%







Meer hierover straks in ons nieuws.