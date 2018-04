Binnenkort een balletje slaan op nieuwe golfterreinen in Halle, Beersel, Asse of Zemst?

De provincie Vlaams-Brabant heeft in Asse, Beersel, Zemst en Halle een tiental locaties aangeduid waar in de toekomst golfterreinen kunnen komen. Daarmee wil de provincie aan de vraag voldoen van privé-investeerders om in onze regio nieuwe terreinen aan te leggen. Die vraag is namelijk groot, want de golfsport in Halle-Vilvoorde is een booming business.

De Houtemsestraat tussen Houtem en Eppegem. Dit is één van de locaties waar Vlaams-Brabant in de toekomst een golfterrein ziet. Ook een gebied in het Bos van Aa zo'n tien kilometer verderop maakt kans. In Asse ziet de provincie dan weer golfterreinen aan onder meer de Zetsel en de Langeweide, in Beersel langs het Kanaal in Brucom en Lot en in Lembeek tot slot aan het leemontginningsgebied.

We hebben in kaart gebracht waar er nu al golfterreinen zijn, waar er potentie is aan nieuwe golfspelers. We hebben dat regionaal verspreid en we hebben ook gekeken naar de mobiliteit. Die golfterreinen moeten goed toegankelijk zijn,” legt De laatste jaren zijn er toch vragen geweest van een aantal investeerders en dan is het voor de start van een golfproject toch altijd wat moeilijk. Er is geen kapstok, maar dankzij deze insteek van de provincie is daar een oplossing voor.”



Voorwaarden

De golfterreinen zijn echter nog niet voor morgen. Heel wat locaties zijn nog natuurgebied en moeten dus herbestemd worden. De golfprojecten mogen ook niet te groot zijn, want gemeenten en de buurt moeten achter de plannen staan. Daarnaast heeft Vlaams-Brabant nog andere voorwaarden, weet Schevenels: “Ze moeten openbaar zijn en we willen de recreatie op de domeinen ook niet beperken tot de golfsport alleen. We willen er ook wandel- en fietspaden aanleggen.”



Bovendien gaat het om kleine terreinen, zogenaamde 9 holes. Die laagdrempelige terreinen moet de golfsport in onze regio nog versterken. Want Halle-Vilvoorde telt vandaag zo'n zesduizend golfers, een aantal dat jaarlijks met vijf procent stijgt.